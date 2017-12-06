警未依規定取締 法官判嚴重超速男子免被罰

依道路交通管理處罰條例規定，執法人員於取締超速，於一般道路應於100公尺至300公尺間，於高速公路、快速道路應於300公尺至1000公尺間，明顯標示警示標語。（資料照，記者彭健禮攝）

2017-12-06 14:12

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣縣道124號乙線（南員道），為通往南庄鄉主要道路，道路筆直、車速易快，轄區頭份警分局常於假日設置移動式稽查點取締超速。警方之前逕舉一件嚴重超速案件，駕駛被罰8000元，汽車也要扣牌3個月，但駕駛不服申訴，法院審理發現，警方未依規定在100到300公尺前，擺放警告標示，判處分撤銷。

范姓男子於去年10月初，開車到南庄鄉遊玩，行駛縣道124號乙線時，被警方以雷達測速槍測得車速達115公里，因該路段限速50公里，范男超速超過60公里，屬嚴重超速，監理站裁罰8000元，車牌也得扣牌3個月。

但范男提出申訴，表示他當時行駛為可超車路段，為了超車、車速才會較快，且超車路段前後100公尺到300公尺，無明顯標示速限及違規取締的告示牌，被認定違規超速，至難甘服。

范男甚指，他完全信賴地方政府標示於路中央、極其醒目的路標行使超車路權，竟要遭受處罰，殊不合理，幾經天人交戰，仍決意循一切救濟之途，期望獲得合理解決，並盼藉本案例之免罰，促使地方政府合理規劃調整現況的指示標誌，避免更多無辜者冤屈受罰。

依道路交通管理處罰條例規定，執法人員取締超速，於一般道路應於100公尺至300公尺間，於高速公路、快速道路應於300公尺至1000公尺間，明顯標示警示標語。

法官調查發現，該路段最近的測速警告標示，離警方測速地點相距約985公尺，認為警方在執法採證上，不符合法定程序，同意范男撤銷處分之請求。