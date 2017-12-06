中區獲贈自動心肺復甦機 張光瑤讚菩薩心

2017-12-06 14:01

〔記者許國楨／台中報導〕CPR對呼吸心跳停止者相當重要，然而部分地區位置偏遠且無大型急救醫院，救護送醫路程長，急救到院前心肺功能停止的病患為一大挑戰，經林堉璘宏泰公益信託了解全台各地消防局需求後，自今年8月起陸續捐贈157組自動心肺復甦機，提供包含離島在內的全台各地及空軍海鷗救護大隊使用，台中市副市長張光瑤今感謝基金會的善行義舉盛讚菩薩心，讓救護資源更加完善，救回更多寶貴性命。

自動心肺復甦機中區捐贈儀式今天在台中市消防局舉行，張光瑤出席主持並代表受贈，包括新竹、苗栗、南投、彰化、雲林及金門等中部地區受贈縣市的消防局也派代表出席，現場也實地演練病患搶救過程，張光瑤肯定基金會全台捐贈機器的精神，同時也強調自動心肺復甦機在消防搶救上相當重要，相信未來能及時搶救更多寶貴生命。

公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金諮詢委員張志明則表示，自動心肺復甦機除運用於急救現場，也能作為平時急救教育重要教材，透過捐贈希望能當第一線搶救生命的隊員後盾，當每一個被搶救生命的希望，讓更多突然有危急的生命更有機會在黃金時間內被救回，希望捐贈的自動心肺復甦機能成救護現場的「一雙手」，一雙拉回更多生命的手。

消防局表示，對救護人員而言，在救護車內對患者進行CPR，有時為了先固定好自己，只能克難的按壓患者胸腔，今年在自動心肺復甦機器材加入後「等於多了一雙手」，提供到院前心肺功能停止的傷病患更有效率且不中斷的CPR，符合高品質CPR的要件，提高傷病患存活率。

消防局強調，「公益信託林堉璘宏泰教育文化公益基金」於2015年由宏泰企業機構創辦人林堉璘設立，以幫助有志學子、推廣教育為核心目標，同時也實踐文化、慈善、醫療等社會公益行動，成立以來已捐贈超過4億元造福社會，嘉惠民眾。