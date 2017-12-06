高中生騎車趕泳訓 自撞違停大貨車身亡

王生機車卡在貨車左後側，顯見自撞力道猛烈。（記者許國楨翻攝）

2017-12-06 13:04

〔記者許國楨／台中報導〕台中市西屯區今天發生一起死亡車禍！本身是學校游泳校隊的王姓高中生，清晨騎車到泳池進行例行晨訓，途中疑因未注車前狀況，自撞一輛停放路旁的大貨車，王生當場傷重無生命跡象，經送醫急救仍宣告不治，肇事原因及車禍責任歸屬正由警方釐清中。

這起車禍發生在今天清晨5點48分，已滿18歲有駕照的王姓高中生騎車從北屯區方向沿環中路往中清路騎乘，途中行經西屯區環中路一段時，突然撞上一輛停放路旁的大貨車左後側，因撞擊力道猛烈，整部機車車頭嚴重扭曲變形，王生則因傷重當場沒了呼吸心跳，經緊急送醫急救後，仍在上午宣告不治。

警方查出王生是某高中的游泳校隊，當時騎車是準備趕到西屯區的游池進行例行晨訓，途中卻自撞大貨車，與50歲的吳姓大貨車駕駛酒測值均為零；吳男向警方供稱，當時將車子停放路旁在車內休息，突然聽到車後傳來猛烈撞擊聲趕緊下車查看，驚見機車直接卡在左後側，騎士當場倒地不起，立即打119救護車到場。

警方表示，王生疑似未注意車前狀況導致自撞，但大貨車未緊靠路旁停車且已跨越車道也涉及違停，訊後先將吳男依業務過失致死罪嫌送辦，同時進一步調閱路口監視器釐清肇因。