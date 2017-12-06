半夜脫褲爬上女病友的床 男病友辯：她邀我的

2017-12-06 12:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高市鄭姓男子和小美（化名）因病入住高雄長庚醫院身心科，前年12月初，護理師半夜查房時發現，鄭男下半身裸露半跪在小美正上方，還用棉被遮掩雙方身體，小美事後提告性侵，但橋頭地院審理時，發現小美當時人還清醒也沒有反抗，因此判鄭男無罪。

判決指出，鄭男和小美兩人在前年間，相隔一個月入住高雄長庚醫院身心科病房，前年12月1日晚上，兩人在病房大廳聊到互有好感，當小美準備回病房就寢時，鄭男也跟著小美一起回她的房間；小美說，她當時已服藥，頭昏腦漲不知發生何事，等回過神後，護理師已出現在她房間，向小美告知鄭男脫褲子疑似對她做出逾矩的行為。

橋頭地院審理時，鄭男否認犯行，辯稱他沒有脫褲子也沒有企圖性侵小美，但法官傳喚護理師作證時，護理師表示親眼見到鄭男下半身裸露半跪在小美正上方，當時小美的下半身也無衣物，但兩人下半身沒有緊靠在一起。

合議庭根據當時醫院製作的護理紀錄單發現，小美雖稱自己服藥後頭暈腦漲記不得發生何事，但她曾告知院方人員「「一部份是願意的，我想如果我不願意，應該會發生事情吧，可能護理人員就會跑來了」、「..我是從被護理師發現後才有記憶的」、「我是片段有記憶如果鄭男真的對我做出性侵行為我就對他提出告訴」等話，認定兩人是合意行為，因此判鄭男性侵無罪，全案可上訴。