八德路1死火災 北市府：緩拆違建優先處理頂樓部分

2017-12-06 11:38

〔記者鍾泓良／台北報導〕台北市八德路四段1棟公寓昨天發生火警，造成1死1傷，而經查，其中4樓隔成17間雅房、5樓隔成5間雅房。都發局長林洲民今天召開記者會表示，昨天晚上發生的火災不幸事件，發生在沒有管委會的公寓大樓，4樓加上5樓違建，屬於民國83年以前的列管緩拆違建，目前北市共有2萬5千件；雖然屬於暫緩拆除，但市府現在第一要務是要處理其中的頂樓違建，「因為它最可能產生危險。」

林洲民表示，針對北市違建，市長柯文哲上任有226專案，在4個月內結案；目前也有208專案，已經改善的有97件。他說，市長交代建管處，要對類似這種案件提出公共安全維護辦法。他說，都發局第一時間將要啟動機制，市府的教育局、消防局、民政局等將要平行合作，要把未來可能產生公安疑慮的建築物，精進到能夠安全居住。

建管處總工程司張明森說，針對頂樓違建的精進作為分成兩點，就是226專案的全數改善及仍在進行中的208專案，再來就是要求2萬5000件違建設置火災警報器，根據消防局統計，現在已有1萬6千件裝設。他說，依據建管處經驗，頂樓違建大於80平方米的違建容易隔成3個單位，建管處對此會做篩選稽查，一旦發現違規便會拆除。

而都發局話鋒一轉北市工業宅議題，張明森表示，工業宅在102到103年郝市府時期就在開罰，有些建設公司提出行政訴願，陸續都有一些處理。