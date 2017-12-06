陌生人食物是陷阱 高市婦幼隊警花入偏鄉宣導兒童安全

高雄市婦幼警察隊及六龜警分局為提升兒童自我防衛與反毒能力，在偏鄉小學推廣兒童安全守則。（記者黃建華翻攝）

2017-12-06 11:17

〔記者黃建華／高雄報導〕「小朋友！陌生人給的糖果餅乾可以拿嗎？」

在六龜那瑪夏民生國小，高雄市婦幼警察隊「優莉姐姐」戴上咕咕雞各種超萌動物頭套，上演森林可愛動物行動劇，巧思推廣兒童安全守則，希望讓孩子看到陌生人食物，隱藏的性侵害與毒品陷阱！

高雄市婦幼警察隊及六龜警分局為提升兒童自我防衛與反毒能力，持續在偏鄉小學推廣兒童安全守則，婦幼隊優莉姐姐並以創意「森林可愛動物行動劇」及「兒童安全桌遊比賽」進行創意宣導，與分局一起努力向下紮根，為孩子建立正確人身安全與反毒觀念。

婦幼隊長陳玲君表示，同仁在偏鄉推廣兒童安全過程中發現偏鄉孩子特別純真好客，會將陌生人提供的食物或玩具視為友善的表現，因此特別提醒孩子其中可能隱藏的性侵害或毒品陷阱，也呼籲沒有經過師長認可，陌生人食物及玩具不拿不吃！

婦幼隊與六龜分局今天還專為民生國小學生舉辦「兒少安全記憶王」桌上遊戲體驗賽，這也是婦幼隊偏鄉桌遊巡迴賽第二站，兒童安全觀念轉換為時下最夯桌上遊戲組，充分達到寓教於樂的目的。

聖誕節即將到來，優莉姐姐特別準備了包裝精美的聖誕糖果組，及優勝者的蠟筆禮盒獎品，婦幼隊同仁家族開設的麵包店並提供免費麵包當點心，高雄市警局為偏鄉學童帶來歡樂時光，更讓孩子們學習到最不可忽視的人身安全與反毒觀念。