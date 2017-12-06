貨車逼車肇逃 司機逾期到案判免罰 警怨：尊重

大貨車行經國道3號彰化路段惡意逼車釀小貨車翻覆，警方依法開罰。（國道七隊提供）

2017-12-06 09:10

〔記者湯世名／彰化報導〕開惡例？1輛大貨車在國道3號彰化路段疑因惡意逼車，造成小貨車翻覆駕駛受傷，法院認為警方舉發逾3個月，日前判大貨車司機免罰，國道七隊警方今揭示當時影片強調，事故發生後大貨車肇事逃逸，過濾比對1個月後查出司機行蹤，司機卻消極拖延，遲至3個多月後才到案，明顯有故意脫罪之嫌，對於法院判決，警方只能予以：「尊重！」

1輛大貨車去年12月行經國道3號北上205公里彰化路段外側車道時，因前方車子太慢，逼近後迫使前車讓開，大貨車司機又迅即往左側開，導致左側小貨車翻覆，女駕駛受傷住院。國道七隊員警處理時，司機否認惡意逼車，並認為肇禍主因是相關車輛車速過慢，因此拒簽罰單，承辦員警告知「我們會以郵寄方式送達」。

經台中市車輛行車事故鑑定委員會鑑定，陳男「任意以迫近閃燈、驟然變換車道等不當方式迫使他車讓道」，警方開單告發，重罰2萬4000元，並接受道安講習，警方的告發單隔年3月16日才寄達大貨車司機。

該行政訟訴日前由彰化地院審理終結，法院認定，陳男惡意逼車肇事，罪證明確，惟警方未依交通管理處罰條例第90條「逾3個月不得舉發」的規定告發，因此原處分撤銷。

對於大貨車司機判免罰，國道七隊今天揭示當時的事故影片指出，當時大貨車司機肇事逃逸後，警方因故無法立即得知大貨車車號，遂循線調閱行車影像，並逐一清查過濾比對，於今年1月17日通知大貨車司機到案說明，不料對方卻消極不配合，還聲稱工作忙碌忘記，遲至今年3月12日才到案，警方始能查明肇事原因。

國道七隊認為大貨車司機涉刑法公共危險、肇事逃逸罪，訊後移送台中地檢署偵辦，今年8月31日法院對司機依公共危險判處有期徒刑1年。

警方強調，汽車肇事致人受傷或死亡案件，因肇事責任不明，已送鑑定者，其期間自鑑定終結之日起算；他們循線追查，確認大貨車司機除涉及刑法肇事逃逸罪責，其惡意逼車行為導致交通事故發生，嚴重違反交通法規情事，仍應以行政罰處罰，維護用路人安全。此案對於法院判決，他們只能表示尊重。

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