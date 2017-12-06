查慶富案付款疑雲 黃曙光訊後請回

2017-12-06 01:20

〔中央社〕高雄檢調偵辦海軍獵雷艦案昨天傳喚海軍司令黃曙光，釐清海軍付款給慶富公司疑點，黃曙光歷經約15小時馬拉松偵訊，訊後請回，他離去時強調，「依法依約、一定要說清楚講明白」。

高雄地檢署昨天上午指揮法務部調查局南部地區機動工作站及高雄市調查處以證人身分傳喚海軍司令黃曙光上將等5名將官及11名校官，另傳喚慶富公司王姓經理等兩名承辦人，追查慶富造船公司承造獵雷艦第3期款項新台幣24億元撥款是否違法。

黃曙光等人昨晚陸續送雄檢複訊，黃曙光經檢察官漏夜偵訊直到今天凌晨零時左右請回，其餘17人訊後稍早也陸續請回。

黃曙光昨天上午9時到調查局南機站應訊歷經近11小時馬拉松偵訊，昨晚8時餘在南機站調查人員陪同到雄檢複訊，直到今天凌晨零時左右訊後請回步出地檢署，面對媒體追問案情，黃曙光表示，「各位辛苦、晚安」、「到現在我還是這麼堅持，依法依約」。

至於為何要偵訊這麼久，黃曙光則說，「依法依約，一定要說清楚，講明白」。

慶富副董事長陳偉志去年10月與前高雄市海洋局長王端仁會談錄音帶外流，陳偉志在會中暗示國防部在「高層施壓」下提前給付尚未編列預算的24億元給慶富。黃曙光上個月為此親上火線開記者會澄清海軍是依法依約行事，否認有任何高層施壓。