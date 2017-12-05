12/5 大樂透、今彩539頭獎 均摃龜！

2017-12-05 22:18

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（12月5日）開獎的第106000101期大樂透，頭獎摃龜；第106000290期今彩539，頭獎也摃龜。

第106000101期大樂透中獎號碼為：「01、12、13、37、41、43，特別號：49。」頭獎摃龜；貳獎開出1注，可得331萬4120元；參獎共28注獲得，每注可得6萬5827元；肆獎共112注獲得，每注可得1萬579元；伍獎共1894注獲得，每注可得2000元；陸獎共2960注獲得，每注可得1000元；柒獎共2萬7315注獲得，每注可得400元；普獎共3萬2740注獲得，每注可得400元。

第106000101期49樂合彩中獎號碼為「01、12、13、37、41、43」，四合共3注獲得，每注可得20萬元；三合共181注中獎，每注可得1萬2500元；二合共4150注中獎，每注可得1250元。

第106000290期今彩539中獎號碼為「02、20、21、29、34」，頭獎摃龜；貳獎共181注獲得，每注可得2萬元；參獎共6201注獲得，每注可得300元；肆獎共6萬5608注獲得，每注可獲得50元。

第106000290期39樂合彩中獎號碼為「02、20、21、29、34」，四合1注中獎，可得獎金21萬2500元；三合共247注中獎，每注可得1萬1250元；二合共6582注中獎，每注可得1125元。

第106000290期3星彩中獎號碼為「667」，正彩共42注中獎，每注可得1萬2500元。

第106000290期4星彩中獎號碼為「4124」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」