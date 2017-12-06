董事長養午妻30年 元配才知二人偷生子

2017-12-06 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕張姓董事長瞞著董娘在外偷生子，還將小三與小姨子陸續引進公司，甚至將土地登記小三名下，長達30年間上班時中午都到公司旁的午妻住處吃飯休息，董娘完全被蒙在鼓裡，直到今年初兒子也進公司上班，赫然發現同事口中的「老闆娘」竟不是親娘，被瞞了30年的正宮憤而對二人提告求償500萬元，新竹地院最後判賠50萬元。

江女指控，與張男結婚將近40年，先生77年與戴姓小三通姦產下一子，此後兩人更在公司明目張膽地交往，86年間為公司購買土地，甚至登記於戴女名下，她則一直被瞞在鼓裡。二人完全不顧她的感受，持續交往30多年，直到今年初兒子進公司，才赫然發現同事口中的「老闆娘」竟是戴女，她才發現被先生騙了這麼久，憤而對二人求償500萬元。

張男與戴女坦承當年婚外情生子，強調並未延續兩人間男女關係，但畢竟有共同的小孩，故不可能完全斷絕往來，而83年間公司急徵員工，張男才將戴女引薦進公司，戴女隨後搬到公司附近，習慣於中午午休時間回家自煮午餐吃及稍事休息，張男只是偶爾前往共進午餐，並關心一下兒子，兩人間絕無不正常男女交往關係。

然而法官傳訊公司員工出庭作證，他們說公司裡面大約有30名員工，大家都知道戴女是老闆張董外面的老婆。

法官由多名員工證詞，得知二人不同於其他公司員工中午在公司內用餐、午休，而是一起離開公司，然後再一起回來公司，連戴女妹妹雖同在公司工作，也未與二人一起用餐，公司同事均認為戴女是張男在外面的老婆。

法官認為二人不知謹言慎行，選擇在公開場所談論照顧私生子生活事宜，避免私下單獨相處時情感易糾葛不清，平日在公司亦不諱言具有逾越一般男女往來關係的交情，相處亦不同於一般同事，二人又在午休時間前往戴女住處共進午餐及休息，足見二人平日交往程度實甚親密，已逾異性間通常社交禮節及友誼往來行徑，足使元配情感深受打擊，破壞婚姻生活圓滿安全與幸福，最後判二人連帶賠償50萬元。