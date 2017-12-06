雙人枕頭真實版！小三帶2個枕頭成通姦鐵證

2017-12-06 00:00

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕郭姓婦人指控先生在她出國養病期間，竟與同窗好友妻子上床，憤而對二人求償200萬元，新竹地院法官根據會館監視錄影畫面，發現小三拿著2個枕頭進房，且在電梯間二人就「凍未條」激烈擁吻起來，認定二人確有姦情，判賠元配50萬元。

郭女指控，與先生林男85年結婚，林男與小三吳女原配偶為就讀神學院時期同學，兩家間常有往來。2人竟利用她身體虛弱，於104年出國休養之際，展開逾越男女朋友交往的不正常關係，她知悉此事隨即約2人見面詳談，2人在談判中不僅承認彼此相愛不願分手，她追問2人間是否有發生性關係時，老公竟稱：「我想，正常的關係都會有這種發展」、「這是無法避免的」等語，致該次會面雙方不歡而散。

郭女實不願相信上情，後來前往某接待會館調閱門口監視器，發現2人共同於該處過夜，直到隔天才離開，事後2人還在電梯前親吻擁抱，憤而向二人連帶求償200萬元。

林男說自己居住美國長達30年餘，彼此互動十分美派，擁抱親吻，僅為吳女出於朋友關係對他的鼓勵關懷，強調二人絕無姦情。

不過法官勘驗監視器，發現二人不僅自當天深夜近11時起，孤男寡女共處於接待會館內長達多時，期間二人並各有更換衣物，且從吳女拿著2個枕頭進入會館，並值深夜之時，足見二人有於會館同一空間內休息、睡眠，前後共達10幾個小時，並在電梯口互相擁吻，狀似親匿，可見其間之往來互動非比尋常，顯已逾越一般正常男女社交友誼分際。最後法官判二人應連帶賠償50萬元。