男嗆警「讓你搜」褲襠找到毒 女友還是失蹤人口

2017-12-05 22:31

〔記者黃文瑜／台南報導〕台南一名劉姓男子，原要與女友約會，卻因違停讓警方上前關切，發現他有毒品前科，男子大方表示可讓警搜身，想不到警方拍到男子褲襠，覺得鼓鼓的，竟是毒品，最後浪漫約會泡湯，約會地點改到冰冷警局，還意外發現女友是「失蹤人口」。

81年次的劉嫌今（5日）凌晨1點，將車停在女友家樓下，讓女友回家拿東西，打算出去約會，不過男子直接把車停在機車道與外側車道上，讓其它車輛行駛不便且沒有熄火，保安大隊員警想過去勸他把車停好，一輸入資料竟發現男子有毒品及槍砲彈藥前科，就詢問男子是否持有毒品，男子一派輕鬆鎮定表示自己戒了，還將兩手一攤，大方說「讓你搜」！

劉嫌乾脆的態度與一般毒犯閃躲的態度不同，讓警方心裡覺得應該不會有毒品，但還是決定搜搜看，便讓劉男把身上物品都放在後車箱上，依照一般搜身的方式拍了拍男子的身子，果真都沒東西，打算要結束時，竟然拍到男子褲襠疑似有物品，要男子交出來，男子拿出一盒香煙盒，打開是少量K他命，頓時啞口無言，警方又問他車上是否還有，劉嫌才坦誠方向盤左下方的置物盒還有少量毒品。

本來要與女友約會，只好打電話給女友說要去警局，等女友下來後，兩人一起到警局「約會」，警方在女友身上並沒有找到毒品，卻發現女子在2年前被家人申報為失蹤人口便幫忙撤尋。

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