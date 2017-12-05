傻眼！為躲警查緝 2男2女擠在不到1坪大廁所

2017-12-05 21:00

〔記者王宣晴／新北報導〕53歲的徐姓男子日前下午在新北市三重路上遊蕩，形跡可疑，警方見狀上前盤查，不料徐男拔腿往新北市三重大智街的住處跑去，警方循線找到徐男住處，在徐男應門時發現桌上擺放安非他命毒品及吸食器，進屋搜索後共查獲3.39公克的安毒及針頭，不料警方進到廁所搜查時，發現竟有2男2女躲在廁所裡，將屋內7人帶回偵訊，警方隨後加強巡邏，2個小時後在同個地點盤查可疑男子，再度查獲一包重達250公克的安非他命，訊後依毒品罪嫌將8人移送法辦。

警方調查，本月3日下午1時許，巡邏警力在大智街發現徐姓男子見警就逃，最後躲進公寓住處，警方敲門詢問，意外發現屋內傳來異味，桌上還有疑似毒品的可疑粉末，進屋盤查後找到2包毒品及數個吸食器，不料搜索過程，警方發現廁所有人，開門一看發現2男2女共4人躲在不到1坪的廁所內，將屋內7人帶回偵訊，之後警方加強巡邏，下午3時許，在同個地點盤查42歲的何姓工人，在何男手提的人蔘禮盒中發現一大包的安非他命，也帶回警局偵辦。

警方表示，徐男供稱只是與友人在家中玩骰子遊戲，而3.9公克的安毒為同在屋內的44歲李姓男子所有，李男也坦承不諱，並稱為了不被警方查獲持有毒品，才會躲進廁所，不知道另外3人為何跟著他躲避警方查緝，而其他人則供稱不知道有毒品，是李男見警方上門，要求他們躲在廁所內，不要被警方發現，另外一名身帶250公克安毒的何男供稱不認識徐男等人，表示自己只是來找一名綽號小鳥的友人，警方訊後依毒品罪嫌將8人移送法辦。

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