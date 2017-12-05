遭手扶梯「掀頭皮」 婦告車站站長過失傷害結果...

2017-12-05 20:28

〔記者王定傳／新北報導〕去年「新北歡樂耶誕城」期間，板橋車站地下1樓到2樓電扶梯，曾因人潮過多，不堪負重發生滑動，陳姓婦人頭皮嚴重撕裂，怒告張姓站長業務過失傷害罪嫌；新北地檢署認為，站長開放已關閉電源的手扶梯，讓民眾使用，未違反國家標準規範，且跌倒受傷是因民眾推擠造成震動，難認有相當因果關係，處分不起訴。

去年12月17日，新北市政府在市民廣場舉辦耶誕城演唱會，晚間10點演唱會結束後，人潮從市民廣場湧進板橋車站準備搭車。

檢警調查，張姓站長為疏散人潮，火車站關閉地下1樓往地下2樓第2月台電扶梯電源，把手扶梯當做一般樓梯使用，因人潮過多，導致電扶梯負載過重，向下滑動，陳姓婦人跌倒受傷，頭皮有長10公分、寬高各0.5公分的撕裂傷，氣憤提告，其餘3位民眾已與台鐵和解。

站長辯稱，疏散人潮方式，並無明確規定，依經驗會關閉電扶梯電源，允許民眾使用，當時人潮過多，列車又進站，民眾搶搭上車發生推擠，電扶梯才會震動，本案實屬意外！

檢方認為，陳婦提出「CNS升降階梯構造」國家標準，裡面雖規定電扶梯停機時不得當樓梯使用，但本案案發時，該標準已修正，改為「建議不要將電扶梯當一般樓梯使用」，難認站長所為有違反國家標準，且會發生跌倒受傷，是因人潮推擠造成電扶梯震動，難認2者間有相當因果關係，處分不起訴。