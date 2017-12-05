柴犬「GUCCI」貪玩又走失 警用機車載牠沿街找家

毛小孩「GUCCI」又走失，前金分駐所員警發現牠，警用機車載牠沿路找家。（記者黃良傑翻攝）

2017-12-05 19:25

〔記者黃良傑／高雄報導〕高市前金分駐所員警巡邏時，發現熟悉的「屁股」街頭搖晃，牠是一隻名為「GUCCI」的柴犬，曾走失被送到派出所招領，如今又發現牠流浪身影，似乎又走失四處找家，員警也不知牠家，機車載牠沿街找，幸好被飼主鄰居發現領回，黃姓飼主今向警方致謝。

巡佐莊溫柔、警員劉之榕昨午行經中正四路、成功一路口時，發現路口有隻戴有項圈的柴犬，四處張望似的走來走去，似乎在尋找回家的路，巡佐眼見這隻柴犬可愛的捲尾巴，立刻想起這隻小名「屁股」的小柴，之前也曾走失，被熱心民眾撿來派出所的迷路狗狗「GUCCI」。

「GUCCI」又溜出家門找朋友，員警將牠叫上警用機車腳踏板，跟著巡佐「巡視」了一下轄區，希望遇到認識牠的貴人，最後行經飼主的家門口時，被隔壁鄰居認出這隻貪玩的毛小孩，警方再三確認後，才放心地將GUCCI交鄰居暫時看管。

鄰居將小柴交還飼主，黃姓飼主今特地向警方道謝，GUCCI兩次走失，幸好都能平安返家；警方也提醒民眾看好家裡寵物，若走失流浪，毛小孩有一餐沒一餐，萬一遭車輛擦撞傷亡，甚至造成其他車輛閃避追撞意外，飼主不是遺憾就是吃官司，千萬不能輕忽。