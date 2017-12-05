詐騙新招！騙走獨居婦提款卡 領走779萬

2017-12-05 19:21

［記者黃美珠／新埔報導］詐騙集團再出招，不監管民眾的現金，改監管民眾的金融卡！62歲曾姓獨居婦2個月前接到詐騙電話，要她3個帳戶整合變1個，提款卡交給車手「監管」。她對假檢察官的話深信不疑，今天到新埔農會辦事還主動分享，農會職員發現她上當已破財700多萬，趕忙報警，她還懷疑員警身分，直到被請回派出所才恍然大悟！

曾婦今天下午如夢初醒後有點失神喃喃自語說「再也回不來了！」、「我的保險金繳不出來了！」、「怎麼辦才好？」讓承辦的員警們也不知該如何安慰，只能告訴她「我們儘快努力看看！」

曾婦說，她從紡織廠退休後自己住，孩子都在南部。10月1日她先接到自稱是健保局的人來電，說她跑去新北市某私人醫院提領3萬多元，「非法」買了維骨力等藥品，以致於涉案，名下帳戶必須接受監管，否則一輩子的積蓄都會被領光光。

她說自己一方面回對方「弄錯人了」、「你可以來我家搜查有沒有那些藥品」，另一方面也真的依照對方的指示，次日在義民路跟1個陌生、自稱姓劉的男子碰面，把她名下其中1個銀行的提款卡交給對方。

接著她就依照對方的指示，把新埔農會內70萬元的存款1次轉去前述銀行戶頭，再把郵局的存款分3次轉過去，原以為這樣就可以保有自己的老本，沒想到今天下午到了派出所，確定自己被騙以後，發現對方一拿到她的提款卡和密碼以後就開始提錢，總共領走了約779萬，她真的難以接受。

警方說，曾婦對於假檢察官的話深信不疑，2個月內也沒有去看銀行內的存款狀況。今天到農會洽公，言談提及自己碰到「檢察官」如何如何，引起農會職員的注意後報警。

新埔派出所員警到場時，曾婦反而懷疑員警的真實身分，直到被說動、請回到派出所她才知道自己真的碰到詐騙集團了。

新埔分局研判，因為車手假冒檢察官到宅取款監管的作案手法已經廣為鄉親所知，所以這批詐騙曾婦的騙子才改以監管被害人提款卡的方式，變個花樣，但目的一樣，呼籲民眾當心。