被控誹謗 黃越宏請求法官調閱邱太三妻回任法官資料

2017-12-05 18:50

〔記者張文川／台北報導〕資深媒體人黃越宏今年5月在法治時報與政論節目中，批評法務部長邱太三2011年間關說司法院，以助他妻子宋富美回任法官，邱太三自訴控告黃越宏加重誹謗；台北地院今天開庭，黃越宏認為宋富美的回任法官具有例外性、特殊性，才會須要關說，黃向法官聲請函詢司法院，有關宋美申請回任法官的時間點、往年申請回任法官的人數、年齡、准駁情況。

黃越宏說他在發表文章與言論前，有進行查證，採訪一些了解司法人事作業、甚至參與其中的司法官員，但不方便透露消息來源，他請法官給他一個月時間，他會提出名單，以證明他事前有查證。

黃越宏指出，宋富美回任法官的方式，有例外、特殊性，趕在2011年屆滿55歲的回任年齡上限前提出申請，若那一年沒通過回任，就再也不能回任，有時間壓力；且宋富美年滿60歲符合優惠退休條件就申請退休，黃越宏認為宋是為了退休年金才回任法官。

黃越宏說，宋富美回任法官之前，在亞洲大學任教，帶職帶薪赴美國攻讀博士，亞洲大學付出數百萬元薪水與學費，宋富美回國後卻回任法官，未履行教學承諾，黃越宏說這讓他相信宋富美會為了私利而不顧公眾形象與承諾。如果宋的回任不具例外性與特殊性，回任就不須動用關說。

黃越宏聲請調查宋富美2008年至2011年在美求學期間的薪資收入，以證明他所言不假；並函詢司法院宋富美的回任資料，以確認宋提出申請的時間點，並函詢2006年至2010年申請回任法官的人數、年齡、准許或駁回的結果，以證明宋的回任是否為少數、例外的情形。

邱太三的律師認為宋富美在亞大的薪資、司法院的回任法官人數等，與黃越宏所指責的邱太三是否有關說一事沒有關係，且黃直到現在才提出要查這些資料，更證明他發表言論時沒有經過查證。

邱的律師向法官聲請函調司法院100年第5次人事審議委員會的會議紀錄與錄音檔，還原對於宋富美回任案的討論，就能證明宋回任是人審會的共同決定。