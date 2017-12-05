闖空門遭屋主撞見 跳排水溝想逃沒力被逮

〔記者洪臣宏／高雄報導〕蔡姓男子2日潛入民宅行竊失風，屋主連同員警一路追捕，蔡被逼到跳入排水溝逃逸，體力不支就逮，一身狼狽。
仁武分局澄觀所2日下午近2時接獲竊嫌闖空門通報，員警顏定澤，許正宏趕抵時，被害屋主正在追趕竊嫌，53歲蔡嫌（竊盜前科）跳入仁武區八德北路大排水溝藏匿，卻因全身乏力倒臥水溝旁。
警方調查，蔡嫌從屋主未上鎖2樓窗戶潛入屋宅偷竊，剛好屋主返家發現報警，蔡見被發現試圖逃離。蔡嫌11月19日還涉及另起民宅竊案，除將他依竊盜罪嫌送辦，正擴大清查是否涉及其它案件。
h4>相關影音
為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Internet Explorer 10(含) 以上版本的瀏覽器。
〔記者洪臣宏／高雄報導〕蔡姓男子2日潛入民宅行竊失風，屋主連同員警一路追捕，蔡被逼到跳入排水溝逃逸，體力不支就逮，一身狼狽。
仁武分局澄觀所2日下午近2時接獲竊嫌闖空門通報，員警顏定澤，許正宏趕抵時，被害屋主正在追趕竊嫌，53歲蔡嫌（竊盜前科）跳入仁武區八德北路大排水溝藏匿，卻因全身乏力倒臥水溝旁。
警方調查，蔡嫌從屋主未上鎖2樓窗戶潛入屋宅偷竊，剛好屋主返家發現報警，蔡見被發現試圖逃離。蔡嫌11月19日還涉及另起民宅竊案，除將他依竊盜罪嫌送辦，正擴大清查是否涉及其它案件。
h4>相關影音