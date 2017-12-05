3台女告澳洲清潔大亨剝削 法院判當地創紀錄罰金

3台女遭澳洲清潔大亨波維（圖）長期剝削，法院今日判處波維1171萬罰金。（圖擷自澳洲廣播公司）

2017-12-05 18:27

〔即時新聞／綜合報導〕遠赴澳洲打工度假是許多台灣人的夢想，但遭雇主「苦毒」的消息也時有所聞，3名在當地清潔公司工作的台灣女子受到惡意剝削，最後難以忍受狀告西澳法院，法院今日判處公司經營者需繳納51萬840元澳幣（約新台幣1171萬）罰款，創下該省紀錄。

綜合外媒報導，3名來自台灣的女性指控，她們在於2012年6月至2013年4月期間在雇主波維（Mark Povey）所經營的「商業及住宅清潔集團」（Commercial and Residential Cleaning Group Pty Ltd）公司工作，但長期遭到「有系統性的惡意剝削」。

其中一名受害者表示，自己所得遭扣除34%，因為遭到剝削，還必須向友人借錢才能付房租，一天也只能吃一餐。另一名受害者表示，工作3個月只拿到一半的薪水，怒控雇主少給她26萬多新台幣。

法官在判決中表示，波維經營的清潔公司剝削勞工已是「累犯」，認定其為「刻意且有系統性地惡意剝削」，判處波維夫婦及其清潔公司共51萬840元澳幣（約新台幣1171萬）罰款。此罰款為西澳省的最高紀錄，也是全澳洲第3高的金額。

波維是伯斯（Perth）當地著名的富豪，年輕時以石油產業起家，25歲就成為最年輕的百萬富翁之一，身家一度高達7億，但破產後開始與妻子（Catherine Paino-Povey）經營清潔產業。