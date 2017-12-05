吸毒被捉 只能蹲牢裡過生日

2017-12-05 17:21

〔記者廖淑玲／雲林報導〕黃姓男子今天生日，原本想要在汽車旅館開趴慶祝，結果凌晨就被虎尾警方臨檢查獲，當場被查扣安非他命1.32公克，還因毒癮發作在地上打滾，度過最難熬的一天生日。

家住虎尾、有毒品、竊盜前科的黃姓男子，今天原本準備要在一家汽車旅館過35歲生日，結果凌晨就被警方查緝到案，警方還在他投宿房間內查扣安非他命及吸食器，當場被逮捕。

黃男坦承毒品是向另一名男子購買，由於今天是他的生日，原本想要找朋友同樂，結果反而被依毒品罪移送，只能在拘留所過生日，後悔已來不及。

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