吸毒年齡層不斷下降 賴清德：警方要再接再厲

2017-12-05 17:23

〔記者姚岳宏／台北報導〕總統蔡英文將反毒列為重要政見，行政院長賴清德上任後也宣示積極反毒立場，今天首度到警政署視察「查緝毒品犯罪與精進作為」，他語重心長地提醒警方，國內吸毒人數日益增加，吸毒年齡層卻不斷下降，盼警察同仁要再接再勵，全力以赴，並誠實面對毒品氾濫問題，切不可吃案。

賴清德由內政部長葉俊榮陪同，分別到調查局及警政署聽取「新世代反毒策略」簡報及查緝毒品成果展示。

賴清德表示，每次民意調查，民眾都對治安跟經濟發展很重視，政府須提供安居樂業環境，目前國人最關心的治安議題就是毒品氾濫問題。

賴清德說，目前吸毒人數日益增加，破獲毒品數增加，吸毒年齡層也不斷下降，整個治安打擊力量尚未能有效壓制犯罪，警方切不可自滿，還需再接再厲。

賴清德提出幾點認知勉勵警方，首先，毒品傷害國人健康，影響社會安定，也會減弱國力，勉勵警察要有捨我其誰精神，站在第一線打擊毒品犯罪。

其次，反毒是團隊工作，包括檢、警、調、線、海巡和海關，必須團隊作戰，每個單位都是守護國家及人民健康的守護神。

第三，務必誠實面對毒品氾濫的各種情況，切不可吃案，否則無法詳細了解毒品狀況，也無法擬定有效策略打擊犯罪；同時，行政院會在經費、人力或設備上，全力支援警政署，會讓同仁在第一線順利作戰；他並勉勵大家要結合地方民力，做有效連結，打擊毒品犯罪會更有成效。

賴清德也肯定葉俊榮及新任署長陳家欽，接任以來馬不停蹄且妥善因應，也希望各縣市警察局配合警政署的領導，共同打擊毒品犯罪。

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