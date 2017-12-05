「超偶」歌手黎卉淇幫老闆頂包車禍 認罪獲緩刑

2017-12-05 16:48

〔記者王定傳／新北報導〕曾參與歌唱選秀節目「超級偶像」第1季的女歌手黎卉淇，去年5月間，幫經紀公司老闆林彭裕頂替車禍肇事逃逸案，起初她否認犯行，被起訴後、審理時才認罪；新北地院依頂替罪，判她3個月徒刑，緩刑2年，向公庫支付5萬元及接受法治教育課程6小時。

至於經紀公司老闆林彭裕，於檢方偵辦時認罪，並與被害者和解，新北地檢署今同時依肇事逃逸罪將他起訴。

檢警調查，去年5月22日，一台賓士C系列房車在國道一號上、位於新北市泰山區路段內側車道往南行駛，至南向35.1公里處時，撞擊彭姓女子駕駛的車輛，彭女汽車整整轉了一圈，除車損外，她與夏姓女乘客都受傷。

賓士車肇事後隨即離去，沒有停在現場救護，案發後，黎女自稱就是肇事者，不過，2名受害女子認為不太可能，因為肇事者駕車方式太過老練，黎女太年輕不可能，跑到黎女老闆即林男臉書探查，發現他常在臉書上PO出罰單照，直覺本案有問題，並告知檢察官。

檢方依據手機通聯、證人證詞等認為黎女涉嫌幫老闆頂替，因而起訴，審理時，黎女終於認罪，坦承幫老闆頂包，法官認為她誤導檢警偵辦方向，浪費司法資源，對司法追求真實及公正裁判均有妨礙，惟考量犯罪後終能坦承犯行，態度尚可，給予緩刑；另外，林男也在檢方偵辦時認罪，過失傷害部分則與被害者和解，檢方今依肇事逃逸罪嫌將他起訴。