躲草叢遭刺傷又被柴犬狂吠 偷車賊大嘆倒楣

2017-12-05 16:38

〔記者張軒哲／台中報導〕賊星必敗！台中大甲區王姓毒蟲竊取一部機車作為代步交通工具，與友人騎車行經清水時，停等紅燈之際遭警方攔查，不料，2男卻逆向行駛再棄車逃逸，警方警方下車追緝至一處草叢內，37歲王嫌坦承竊取該機車，另名犯嫌經找尋未果，警方目前正積極追查中，王嫌被帶回警局時，局內一隻走失柴犬不停對著王嫌狂吠，王嫌直呼，「真是有夠倒楣，被警察抓還被狗吠」。

清水警分局三田派出所警員林哲緯、黃聖嘉深夜巡經清水區中山路路段，發現2名男子騎乘機車，形跡可疑，趁停等紅燈之際，示意攔查該車，2男立即廻轉逆向加速行駛至中山路與荷園街口時，棄車逃逸，警方下車追緝至約150公尺一處草叢內，王嫌過程中拖鞋掉落，赤腳跑入草叢腳底遭刺傷，只好躲在隱密處，先被警方查獲，另名男嫌成功脫逃。

有趣的是，當警方將王嫌帶回所內偵辦時，民眾撿來一隻迷失的柴犬，將牠綁在辦公室內，柴犬對王嫌一陣猛吠，起初警方認為是王嫌的愛犬，但王嫌直說未養狗，警方將牠帶至辦公室後方，仍對著王嫌猛吠，說也奇怪，警方再將牠綁至派出所前時，柴犬才靜靜緊盯著派出所內，在場警方及民眾都覺得柴犬像是幫忙警察看守犯嫌。

但王嫌被狗狂吠，自己又氣又好笑地說，「今晚真是有夠倒楣，被警察抓還被狗吠」。警方正積極追查中另名嫌犯，全案依竊盜罪嫌將王嫌移送偵辦。

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