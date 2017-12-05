台開案更四審答辯 趙玉柱：沒想到當總統親家變這樣

2017-12-05 16:22

〔記者楊國文／台北報導〕前總統陳水扁的女婿趙建銘、其父趙玉柱涉台開股票內線交易案，父子二人從一審到更三審均被判有罪，高院更四審今召開長達5小時的辯論庭，趙家父子均無罪答辯，趙建銘感性地說，如果認定他有罪，希望高院考量他在台南當骨科主治醫師，很多阿公、阿嬤需要他看病，給他自新機會；趙玉柱則哽咽地說，「沒想到當總統親家，會變成今天這樣」。本案定於明年3月20日宣判。

涉內線交易 定明年3月20日宣判

特別的是，今天下午庭訊後，趙玉柱、趙建銘得知有媒體守候採訪，和媒體玩起捉迷藏遊戲，趙玉柱甚至和週刊記者起口角衝突，趙建銘則到洗手間約十多分鐘始終不現身，後來，穿皮鞋的趙建銘從法院側門出口，快跑到100多公尺遠的北一女中前攔搭計程車離去；趙玉柱則從正門離開高院。

趙建銘求情 阿公阿嬤需要他看病

趙建銘今天兩度答辯強調沒有不法，希望法院判到無罪還他清白，他感性地說，對於當時未注意到他的身份（指總統女婿），而去參加三井宴，而衍生這麼多風波，「我很抱歉」，但真的未涉及內線交易等犯罪，他舉例說，「這就好像我只是戴了一只假的勞力士手錶，不過，只是因為我當時的身分，所有的人都會認為那是真的（指手錶），可是一個撿破爛的人戴了一只真的勞力士，卻沒有人會相信」，請求高院判他無罪。

趙玉柱則哽咽地說，未涉及內線父易，請求法院判他無罪，他一生從事教育工作，多次接受表揚，「沒想到因為當總統的親家，會變成今天這個樣子」。

一審到更三審 父子都被判有罪

高院更三審於3年前宣判扁女婿趙建銘等人所涉台開股票內線交易案，趙建銘等人刑度減輕，判趙建銘4年徒刑、併科罰金2500萬元，趙玉柱判4年8月、併科罰金2500萬元，寬頻房訊總經理游世一判4年、併科罰金6000萬元，前台開公司董事長蘇德建判3年4月徒刑，無罰金。

更三審指出，被告等人已繳交不法所得，犯罪所得未超過1億元，實際計算為417萬餘元，考量被告犯後態度等因素，因此減刑改判。

一審時，趙建銘判6年徒刑，二審、更一審及更二審，皆判7年。