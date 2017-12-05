透天厝客廳夜不閉戶 屋主洗澡幾分鐘遭竊賊光顧

2017-12-05 16:06

［記者楊政郡／台中報導］透天厝客廳不設防！台中市南區光輝街某透天民宅，主人在樓上洗澡，傳出「嘩啦啦」明顯水流聲響，讓王姓竊嫌更膽大，入屋後在客廳拿走2支iPhone手機，警方根據監視器，在附近發現可疑機車，再「以車追人」，30歲王嫌坦承行竊，交出兩支手機，警方則依依竊盜罪函送法辦。

中市政府警察局三分局健康所，今年11月中旬受理民宅竊案，屋主說回家把兩支手機順手放客廳桌上，然後上樓洗澡，洗完澡下樓手機就不見了，調出家中監視器畫面，發現就在這十幾分鐘內，有竊賊侵入行竊。

員警立即調閱路口監視錄影畫面，發現案發當天11月14日晚上20時許，一部輕機車停在南區光輝街巷弄內，步行往被害人住家方向，而被害人住處附近監視器顯示，犯嫌先在被害人家門口觀望數分鐘，即進入客廳行竊。

警方以車追人，日前傳喚王姓車主到案，監視畫面一拿出來，王嫌坦承不諱，供稱看到客廳內燈火通明，觀察發現無人出入，又聽見樓上明顯的洗澡聲音，才鋌而走險走進屋內，一看到桌上的手機，順手拿走。

被告進入屋內，手機藏匿於褲子口袋內，若無其事離去，整個過程都被被害人住家的監視器拍下。全案依竊盜罪嫌函送地檢署偵辦。所竊得之手機經警方查扣，發還被害人領回。