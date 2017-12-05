執行署今年最後拍賣 陳明堂妙喻「全國最大的合法討債公司」

2017-12-05 15:55

〔記者溫于德／台北報導〕行政執行署今天下午在法務部廣場舉行「守護公義讓愛傳遞」活動；法務部次長陳明堂受邀擔任開場嘉賓時妙語譬喻國內13個執行署是「全國最大的合法討債公司」、「合法擄人勒贖單位」，肯定單位成立今，已為國家徵收4995億餘元，預期年底將突破5000億門檻。

今天活動還有本年度最後一次動產全國聯合拍賣會，拍賣標的包含知名畫家沈呂遂畫作、各式珠寶與知名太陽眼鏡等。而原定擔任開場嘉賓的法務部長邱太三，因與行政院長賴清德碰面緣故，改由陳明堂致詞。陳開場時表示，法務部並非「冷冰冰的官衙」，多年來實施公益關懷，但遇到欠債個人或單位，則交由行政執行署負責徵收。

陳接著說，行政執行署與分署自民國90年1月1日成立至上月底，已為國家徵得4995億元現金，今年結束前可望突破5000億元，因而巧妙譬喻國內13個執行署是「全國最大的合法討債公司」。

而陳同時肯定執行署面對國內欠稅大咖時，強硬聲請管收屬「合法手段擄人勒贖」手段，但若遇窮苦欠稅民眾，則會主動帶往縣市政府之社會福利機構，接受相關福利協助，可謂「用棍子同時也懂用蘿蔔。」

會場今日除有拍賣活動外，同時有華山基金會到場義賣，收入將作為扶助弱勢之用。

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