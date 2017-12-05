幫派橫行地方非法討債 宜警2天逮25人

2017-12-05 15:32

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭地檢署與宜蘭縣政府聯合規劃「同步掃黑行動」專案，鎖定林姓與黃姓為首的暴力討債集團，林姓為首的集團達21人，在頭城地區橫行1年多，四處逞兇鬥狠，自稱「頭城幫」，黃姓為首的討債集團則橫行在羅東地區，除討債還被警方查出K盤及毒品，疑似還有販毒，全案依組織犯罪防制條例送辦。

警方指出，以23歲林姓男子為首的「頭城幫」，利用宜蘭地區民風純樸的特性，遇有債務問題，即教唆手下以恐嚇、毀損及傷害的方式，非法討債，在頭城地區四處逞凶鬥狠，成員甚至還有國中剛畢業的學生，嚴重影響地區治安。

至於35歲黃男為首的4人集團，去年就曾因涉及組織犯罪防制條例被警方逮捕，黃男今年又重起爐灶，成立小型暴力討債集團，橫行於羅東地區4至5個月，不斷在境內以巧立「被害人友人在外積欠集團成員債務，要求代為償還」、「被害人旗下員工積欠債務，相約商討債務後，途中發生車禍（假車禍），要求被害人代為賠償」、「受離職員工所託，追討被欠薪資」等名目，以暴力、脅迫之方式向被害人勒索無義務支付之金錢。

若被害人不從，即強押被害人，以言詞恫嚇，或至被害人公司踹門、叫囂、潑灑油漆及持棍棒、石頭砸損車輛等手段，以達恐嚇取財之目的，2集團昨天陸續被警方逮捕，黃男集團還被警方查出含有K他命及MDMA的毒咖啡包18.2克、K他命35克、K盤及不法獲利1萬4000元整，疑似有在販毒，2集團軍被依組織犯罪防制條例送辦。

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