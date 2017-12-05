賊星該敗 紅燈右轉被抓才知欠稅3萬

2017-12-05 15:22

〔記者歐素美／台中報導〕黃姓民眾戴頭套再加瓜皮安全帽，又騎機車紅燈右轉，因行跡可疑，被台中市豐原分局大雅分駐所員警攔下盤查，結果，員警發現其因違反《稅捐稽徵法》遭台南地檢署通緝，當場將他逮捕，黃男被警方攔下才知自己被通緝，稱自己積欠健保3萬多元，沒想到竟被通緝；衛生福利部中央健康保險署則表示，積欠健保費並不會被通緝，黃男應是積欠其他稅款。

豐原分局大雅分駐所警員顏立凱、錢明緯，11月22日晚上8點許，巡邏行經大雅區雅環路三段與中清路四段路口時，發現1名男子騎機車紅燈右轉，由於該男子不僅戴頭套，上面又戴了一頂瓜皮安全帽，行跡可疑，立即上前盤查。

結果發現，該名黃姓男子（61歲），今年9月4日遭台南地檢因違反 《稅捐稽徵法》發佈通緝，黃男表示，自己在台南工作時，曾積欠3多元健保費，沒想到因此被通緝，當場苦苦哀求警方放他一馬，「我明天還要工作」、「我才欠3萬多元而已」。

警方無奈表示，「需依程序辦事，不能放人！」請黃男找親友代為繳款，將他帶回派出所偵訊後，即解送台南地檢署歸案。

衛生福利部中央健康保險署表示，民眾積欠健保費，並不會被通緝，該署只會「強制執行」，透過銀行扣款方式，強制民眾繳費。黃男應該是積欠其他稅款才遭通緝。