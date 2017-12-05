猥褻女學生 跆拳道社團狼教練判刑

2017-12-05 15:18

〔記者丁偉杰／嘉義報導〕嘉義一所國中的跆拳道社團已婚男教練，與一名國一女學生是師生也有親戚關係，竟趁著要求女學生與他一同至校內倉庫搬護具的機會，對女學生從後熊抱、親嘴又摸胸，事後女學生怕到不敢去上學後來轉學，家長提告，男教練稱「當下是一種男女情感的感覺」，但否認強制猥褻，嘉義地院依成年人故意對少年犯強制猥褻罪判這名男教練7月。全案可上訴。

判決指出，31歲男教練以道館教學跆拳道為業，與女學生父親有遠親關係，且雙方家庭於本件案發前均已認識；去年12月16日下午3點50分，因社團課程需求，男教練要求女學生與他一同至校內倉庫搬護具，竟趁機對女學生強制猥褻。

男教練供稱，他與女學生在認識半年後，就互動較其他同學親密，會正面互抱、後背後抱著走路，女學生也會作嘟嘴親吻動作說「教練愛你喔」等；案發當天我們也是一起手牽手走去倉庫，他覺得當下是一種男女情感的感覺。

女學生稱，「教練叫我一起去搬護具時，就先從後面後抱住我，然後把我轉過來就親我的嘴巴（舌頭有伸進我的嘴巴中），同時用手隔著衣物碰觸我的胸部一直捏，大概有數分鐘之久，當下讓我覺得很害怕極不舒服；教練從後面抱我時，我用手推開並掙扎，但教練不理會，繼續親又摸，在回上課教室途中，教練叫我不可以跟別人說這件事，要不然他會被打死。」後來女學生將在臉書與教練的對話保存提供給檢警。

法官審酌，男教練無前科素行及平時有贊助學生比賽經費等，且與女學生和解及女學生不願再追究刑事責任，認為檢方原對男教練求刑1年2月，稍嫌過重；另被害人雖同意法院給予男教練緩刑，但男教練自始至終均僅承認與被害人合意為猥褻行為，否認強制猥褻，顯見男教練對其犯行仍未徹底反省悔悟，不予緩刑。