毒蟲被害妄想症發 45刀砍死好友 一審獲判14年

鳳山區一名葉姓男子去年8月和好友王男在家喝酒，葉男疑因被害妄想症發作持菜刀、剪刀刺殺王男45刀致死，高雄地院一審依殺人罪判他14年、褫奪公權6年。（資料照，記者陳文嬋攝）

2017-12-05 15:30

〔記者黃建華／高雄報導〕毒品真的害人不淺！

鳳山區一名43歲葉姓男子，去年8月和同為43歲的好友王男在家喝酒，葉男突兇性大發，持菜刀、剪刀刺殺王男45刀致死，葉男也受傷倒臥血泊被捕，檢警調查始知，葉男吸食安毒多年，罹有被害妄想症，當天懷疑「屋外有人要害他」，不但要求和死者互換衣物，最後甚至誤將王男當仇家殺死；葉男在法院審理時相當後悔，表示願「殺人償命」，高雄地院一審依殺人罪判他14年、褫奪公權6年。可上訴。

判決指出，有槍砲、殺人、毒品等前科的葉姓男子，與王姓被害人是從幼稚園就認識的玩伴、好友，但葉吸食海洛英、安毒多年，罹有被害妄想症，經常幻想有人要害他，3年前曾跳澄清湖自殺未遂，也曾因自認對不起父母，而割腕、喝松香水尋短獲救。

去年8月14日晚上11時許，王姓被害人至葉男鳳山住處飲酒聊天，兩人喝到一半因細故起爭執，葉男疑因被害妄想症又發作，看到屋外有閃光，懷疑有人要害他，要求王男和他互換衣物，翌日（15日）凌晨，葉男突然兇性大發，到廚房取出菜刀1 把，砍殺王男，隨後並在客廳拿另一把剪刀刺殺王男，造成王男身上有30處刀割傷與15處穿刺傷，血流過多休克死亡。

葉男逞兇過程也受傷，倒臥血泊，遭警方趕抵逮捕，送醫並無大礙。

葉男在檢警調查時，坦承酒後與王男發生爭執才殺人，但爭端究竟為何，葉男也說不出來，法官傳訊葉男前妻才知，葉男因吸毒而罹患被害妄想症等精神疾病多年，被告於2014年4月30日至診所就診，脖子有包紮，表示「覺得有情治單位跟蹤自己，無法接受，拿金屬割頭 、割脖子要自殺。」

經查，葉男還有一次是覺得前妻和兒子要害自己，去跳澄清湖。在押期間並6度精神病發，法官據此傾向認定他是被害妄想症發作才犯案。

但審酌葉男深具悔意，表示願「殺人償命」，因此依殺人罪判他有期徒刑14年、褫奪公權6年。可上訴。

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