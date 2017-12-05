失業廚師遭搶157萬？ 驚動50警查出謊報

2017-12-05 14:40

〔記者吳仁捷／新北報導〕男子王慶順遭辭退心情不好，跑到一間卡拉OK唱歌喝酒解悶，未料他酒後竟謊報自己在發薪日前，遭搶157萬，板橋、海山2分局動員50警力追查，都沒發現遭搶跡象，反問王男款項來源，帶有醉意的王男脫口而出「我失業了，沒錢啦」，被警方揪出謊報，失業還要吃上誣告官司。

海山警分局調查，53歲王慶順原任職板橋一間自助餐，因景氣差，店家要結束營業，王男也遭辭退，王男心情欠佳下，4日晚間他到板橋區館前東路一間卡拉OK唱歌，結束後王慶順疑不滿遭辭退，一氣之下跑到自助餐借電話，報案指稱他今天下午在卡拉OK遭搶157萬，3、40員工面臨無薪可發的窘境，王男向警方謊稱下午在館前東路的卡拉OK歡唱後，從後門離開時被不明人士搶奪，王男謊稱，今天要發給員工的薪水新台幣157萬被搶，希望警方能幫忙協助。

板橋警分局獲報，確認案發點為海山分局，2分局動員51名警力投入調查，調閱案發點附近監視器、查訪附近商家，發現王男提到遭搶時間點沒有發生強盜案，王男指稱下午超搶，遲到晚間9時報案，相較急著發薪，不太合理，追問王男下，王男改口失業喝酒心情不好，幻想自己是大老闆，在發薪日前遭搶。

警方雖同情王男失業遭遇，但認為不該謊報洩憤，浪費司法資源，自己也吃上官司。