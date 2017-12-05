蹺家少女投靠學姐遭性侵 惡男被判刑

2017-12-05 14:52

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕竹縣14歲少女蹺家投靠學姐，竟在學姐男友家遭性侵，新竹地院依姦淫幼女罪判刑3年6月。

新竹縣一名14歲少女2015年5月間因被父親責罵，一時鬧脾氣蹺家並投靠學姐。學姐因家人反對讓少女留宿，將少女托付給劉姓男友（28歲），並帶她到男友租屋處投宿睡一晚。當晚2人同睡一床。沒想到少女睡著之際，劉男露出猙獰面孔，不顧少女反對，霸王硬上弓後性侵得逞。隔晨，少女趕緊藉口離開劉男住處。

由於少女不願張揚遭劉男性侵，便將此事隱藏在心裡。1個多月後少女結交新男友，他送少女iPhone使用，父親發現女兒竟有高價手機，憤怒質問女兒男友，男友竟向其父爆料「你女兒曾被劉男性侵」其父追問少女，她當場爆哭，雙親才帶著少女到醫院驗傷，並怒控劉男強制性交。

劉男坦承曾與少女共處一室同睡一床，也知道她是14歲少女，不過他絕沒有性侵對方，當時是兩人各睡一方。律師辯稱少女當時沒有大聲呼救，且案發後2個月才報案，與常理不合，不排除少女是因為害怕遭父母責罵才編出保護自已的說詞。

法官調查，少女前後指述一致，且與劉男是初次見面，沒有任何恩怨糾紛過節。且少女學姐出庭作證，雖表示不清楚該案，但向法官明確表示，兩人分手是因為得知學妹遭男友性侵，且劉男也曾於今年2月間與少女雙親調解成立，承諾賠償20萬元給對方，但事後沒有依約履行。

法官也發現，劉男曾於2015年間結交未滿16歲少女，並發生性關係，最後遭判刑1年10月，緩刑5年，應當知道犯此類案件的刑責，因此才積極與少女家屬和解，認為劉男姦淫少女罪事證明確。

法官審酌，劉男與少女認識不久，應關愛年幼之人，卻不尊重女性身體自主權，趁與少女同睡一床之際，強制性交得逞，造成少女心中陰影難以抹滅，戕害其身心健康及人格，且犯後飾語狡辯，態度不佳，毫無悔意，因此依對少年強制性交罪判刑3年6個月。