油漆工放火燒死2人 判死刑須賠償840萬

2017-12-05 14:15

［記者楊政郡／台中報導］105年底台中市中區光復路佑昌油漆行大火2死慘案，前員工李昆霖僅因薪資差2000元、諸事不順，竟酒後縱火，台中地院依殺人罪判處死刑，民事部分判決需賠償840餘萬元。

判決書指出，105年11月11日凌晨光復路佑昌油漆行起火，騎樓及一樓屋內都是易燃物，消防隊灌救後何家第二代老大何炎灯、老三何明通葬生火窟，其餘家人多人受傷。

被告李昆霖（49歲）105年10月1日受雇何家第三代開設的設計公司擔任油漆工，與佑昌油漆行一起在光復路這棟透天厝營業，偶而李昆霖會被指派支援佑昌，因在工作時間內於工地飲酒，被老闆告誡，也自覺工作辛苦無法配合而請辭。

案發當天李與老闆相約清算薪資，李喝了酒才到佑昌行，因薪資數額雙方有差額2000元，現場略有不快、口角，最後拿2萬3千元離開，準備搭統聯回高雄老家，但因滿身酒味被國光號及阿羅哈客運拒絕，認為全世界都在欺負他，諸事不順，竟又回佑昌油漆行騎樓放火，引發這場2死多傷慘劇。

法官審酌被告僅因薪資有少許差額、又諸事不順，就犯下這種情節最重大之罪，造成兩死，還有多人是在生死一線間，依殺人罪、累犯，判處死刑，而民事部分今天法官宣判，被告應給付死者家屬，總計840餘萬元。