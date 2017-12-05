蠢男假冒身分自投羅網 借不成發財金反被銬

2017-12-05 14:05

〔記者許國楨／台中報導〕何姓男子撿到蘇姓男子遺失的身分證放入背包據為已有，未料路上看到巡邏警因心虛連背包都來不及拿就拔腿跑掉，但因他急著持蘇男身分證打算到南投著名的土地公廟「紫南宮」借發財金，硬著頭皮到警所假冒蘇男身分準備領回背包結果被識破，就在他二度企圖逃逸時被警方逮個正著，反吃上侵占官司。

台中市第二分局公園所所長李銘卿日前在園內巡邏，發現47歲何男看到警方刻意閃躲直覺有異上前盤查時，何男因心虛快步逃跑，連背包及自行車都來不及拿走，李員擔心其物品隨意棄置被人偷走，遂先帶回所內代保管，發現背包內有一張蘇姓男子身分證。

正當警方準備通知蘇男領回時，何男竟大膽親自登派出所還假冒蘇男身分企圖魚目混珠領回物品，值班警員王明智經查證比對不符越看越可疑，踫巧剛巡邏返所的李所長直接識破，未料何男再一次使出金蟬脫殼用盡洪荒之力逃出派出所，機警的李所長見狀一個箭步緊追上去，跑了約30公尺順利將何男壓制在地。

打零工為生的何男向警方辯稱，上個月在路邊撿到蘇男皮夾，皮夾裏面沒有錢，便拿走蘇男的身分證、星巴克咖啡卡及火車票，還打算將蘇男的證件拿去南投著名的土地公廟「紫南宮」，向神明借發財金，以免用自己名義借發財金未還被列拒絕往來戶，原以為天衣無縫竟露餡，警方則訓斥何男，連神明都想騙，神明怎麼可能會保祐騙子發大財，訊後全案依侵占罪嫌送辦。