女子遭燒成火球 男友涉潑汽油被起訴

2017-12-05 13:38

〔記者魏瑾筠／桃園報導〕桃園市一名62歲曾姓男子，今年雙十節因細故及債務問題和48歲羅姓女友發生口角，一氣之下竟朝羅女潑灑汽油，導致火勢瞬間引燃，造成羅女全身二至三度燒燙傷。今桃園地檢署偵結，依殺人未遂罪嫌將曾男提起公訴。

檢警調查，今年雙十節下午2點多，2人在大溪區一處農舍廚房發生爭執，雙方一言不合，曾竟情緒激動往羅女身上潑汽油、點火，隨即徒步逃走，而火勢瞬間延燒，不僅將屋內桌椅、櫥櫃燒毀毀，就連屋頂及牆壁也被燒得燻黑。

一旁打麻將的高男聽到羅女大聲呼救，趕緊衝到廚房用自來水滅火並報警、通知消防隊到場，羅女在送醫後因臉部、頸部、胸部等全身70％二至三度燒傷，住進加護病房。

曾男肇事逃亡5天後在家人、律師陪同下投案，起初警方訊問，曾男供稱不是他潑汽油點火，是當時他在焚燒枯葉，羅女自行跨在火中間，還稱說「你燒死我好了！」但最後受不了自行跳開，卻拿起放置在一旁的汽油往身上淋。

對於曾男的供詞，羅女家屬痛斥曾男「完全是胡說八道」！表示起火點是在廚房，怎麼會燒雜草？而且羅全身著火後，曾不但不救火，還自行逃逸。

經檢方偵訊，曾男才坦承犯行，檢方依證人供詞，且查出曾男曾透過羅女向友人借款計80萬餘元的借款紀錄，今桃園地檢署偵結，依殺人未遂罪遂將他提起公訴。