控訴遭男受刑人3度性侵 男囚反被依誣告起訴

2017-12-05 13:36

〔記者黃建華／高雄報導〕高雄監獄去年爆發曾姓男受刑人控訴慘遭另一溫姓男受刑人3度毆打，強迫口交、肛交性侵疑雲！驚動獄方戒護科調閱監視器查證，檢方並傳喚多名獄中擔任「服務員」的受刑人問訊，一致表示「沒看到曾男被性侵」，高雄地檢署近日偵結，將曾男依誣告罪嫌起訴，曾男並被移往綠島監獄服刑，避免遭到其他受刑人報復。

檢方起訴指出，有恐嚇、詐欺、誣告等前科的30歲曾姓男子，去年在高雄監獄服刑時，意圖使另一溫姓男受刑人遭受刑事處分，竟誣告溫男涉嫌在7月13日、14日對他兩度性侵。

曾男指控，溫男一次在高雄監獄仁園考核社外草皮處，趁他洗完澡未穿衣服時，強迫曾男對他口交並肛交得逞，另一次在高雄獄監仁園考核社7房外以手臂勒頸，強行以手指插入他的肛門。溫男因此遭到高雄監獄戒護科調查。

未料，高雄地檢署去年10月13日偵辦曾男涉嫌詐欺案時，提訊曾男時，他又向檢方控訴，當天遭監獄管理員和人犯聯手毆打，並遭溫男以水管毆打、第三度性侵，檢方聞訊至為重視，隨即函請高雄監獄深入調查這起妨害性自主案，曾男並於同年11月17日婦幼隊調查問訊時，虛構前後三度遭溫姓受刑人毆打性侵情節。溫姓受刑人則反控曾男涉嫌誣告。

檢方為釐清真相，調閱高雄監獄案發地監視器影像，都沒錄到曾男遭毆打性侵影像。

檢方並傳訊林姓、蘇姓等多名獄中擔任「服務員」的受刑人，也一致證稱，從未看見溫男毆打性侵曾男，反而指曾男脾氣暴躁，不接受獄中管理員指揮。

檢方偵結，認定曾男涉嫌誣告溫男性侵，將他起訴。獄方擔心他與溫男等人再發生其他糾紛，目前曾男已被移往綠島監獄服刑中。