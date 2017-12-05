「看到呂軍億還是很緊張」被砍憲兵右半臉麻痺提前退伍

2017-12-05 13:19

〔記者張文川／台北報導〕今年8月51歲男子呂軍億為了要在總統府升五星旗，竊走國軍歷史文物館內的日本軍刀，強闖總統府劈砍憲兵，當時被砍傷但未命中要害、幸運撿回一命的志願役憲兵周書鈜，今天到台北地院為此案作證，他說已因病提前退伍，當時右頸被砍，到現在右邊顏面到右耳仍是麻痺狀態，開庭結束後他坦言，在法庭見到呂軍億，還是會覺得很緊張。

這是周書鈜在案發後首度見到呂軍億，他回憶案發當下，見呂軍億朝總統府西大門快步走來，他以為對方是來參加總統府家庭日活動但走錯方向的民眾，立即吹哨告訴他這裡不能靠近，呂就高舉武士刀從左上往右下朝他右頸揮刀，「砍的那一刀，力道很大」，當下他一下無法反應，來不及以手上的T91步槍阻擋刀勢。

總統府司機謝瑞杉作證說，案發前他正在停車，看到呂男在他正前方跳牆進來後跌倒，手裡拿著一把武士刀往西大門走，「我以為是在拍電影」，不久聽到西大片處傳來很大一聲「碰」撞擊聲，他才會意過來可能是衛兵被殺，衝過去幫忙制伏。

當時在府內的便衣哨鍾渤揚作證指出，他聽到哨音後衝出來，正好撞見呂男，呂高舉武士刀要砍他，他退後轉身，奔回休息室呼喚支援，走出休息室時呂男已被周書鈜和司機壓制，他幫忙壓腿，並翻看呂包包有無危險物品，裡面有五星旗和鎯頭。

審判長認為呂軍億有送精神鑑定的必要，呂軍億自己卻說「我身體很健康，精神很正常，不用做鑑定，但聽從法官安排」，這讓審判長正色怒斥：「這不是一個憲兵被砍而已，這是嚴重擾亂國家社會秩序的行為，不能因為個人政治理念就剝奪他人生命、破壞國家秩序」，「憲兵因為你而因病退伍，右臉麻痺，你的行為毀了別人的人生，你真的想過這些嗎？）」律師和呂軍億討論後，呂表示願意配合鑑定。

法官質疑呂軍億闖總統府是一時衝動還是真有決心赴死？呂軍億竟說：「當時沒想這麼多，只是想說且戰且走，順勢而為」，做這決定是因感覺社會被往一攤死水帶去，而他的狀況是一無所有，就想到以這種方式替社會做一種代言。

法官問呂軍億是否有話要向被他砍傷的周書鈜說，呂軍億絕口不提道歉，只說他還有一塊山坡地，如果讓他交保出去，會和周的家人談如何賣地賠償。但周書鈜並不領情，請求法官依檢方起訴的罪刑，將呂判刑。北檢起訴時求刑7年。

軍史館今也以被害人身分派代表到庭，提出毀損玻璃櫃的附帶民事求償，並指出那把武士刀時間雖然已很久，但並未列為「古物」，至於這把軍刀是屬哪一類「文物」，要再查明才能向法官回報，法官表示，除了起訴的殺人未遂、妨害公務等各項罪名外，還要追加呂涉違反文資保存法「竊取文物罪」。