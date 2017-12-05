徒步追債20公里 老翁迷路了…

一名家住新北市迴龍地區的78歲黃姓老翁昨早外出購物時，因失智症發作加上幻想，徒步走了20幾公里後忘了回家的路，在龜山警分局大林派出所員警陳柏宇、林芝妤協助下，順利查到老翁資料，幫助其順利返家。（記者魏瑾筠翻攝）

2017-12-05 12:50

［記者魏瑾筠／桃園報導］一名家住新北市迴龍地區的78歲黃姓老翁昨早外出購物後，因失智症發作加上幻想，以為發現一名多年前欠他錢的債務人，便尾隨他往南走到約20公里外的桃園巨蛋體育場，結果卻忘了回家的路，經熱心民眾發現報警處理，在龜山警分局大林派出所員警陳柏宇、林芝妤協助下，順利查到老翁資料，幫助其順利返家。

龜山警分局表示，今天凌晨2點多員警陳柏宇、林芝妤巡邏經過三民路與萬壽路口果菜市場時，有民眾報案該名老翁久站該處，又不是住附近的人，疑似迷路，經員警上前詢問，老翁說話顛三倒四，考量凌晨氣溫降低老翁又衣著單薄，先將老翁帶回派出所安置。

返所後，林姓女警先遞熱茶讓老翁暖身，試圖詢問老翁姓名年籍、住處及家中電話，但老翁說話反覆，經人臉辨識系統及及戶役政系統過濾分析，發現該名老翁以被通報失蹤，迅速聯繫上其子黃男到派出所。

家屬黃男表示，父親患有失智症，且走失將近24小時，很感謝警方在報案協尋失蹤父親後，在24小時內就能找到，「感覺是天寒地凍，昏暗無光，又迷失方向徬徨失措時，突然點燃一盞明燈照亮他們一家人」，對於警方積極用心覺得很窩心及感動。