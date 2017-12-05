涉超眾科技內線交易案 會計師吳秋華夫婦被訴

2017-12-05 11:51

〔記者謝君臨／台北報導〕安侯建業會計師事務所會計師吳秋華，涉嫌利用101年間辦理上市公司「超眾科技」（6230）簽證財報機會，事先獲悉超眾認列境外收益的重大利多訊息，並洩漏給妻子廖麗櫻，廖再以人頭帳戶買進350多張超眾股票，1年多後出脫持股獲利2500萬元，涉嫌內線交易；台北地檢署今依涉犯證券交易法起訴2人。

吳秋華、廖麗櫻於100年間，另涉六福開發內線交易案，北檢去年12月起訴吳、廖及六福集團「駙馬爺」、六福開發董事賴振融3人，並於偵查期間查獲吳、廖另涉超眾科技內線交易案，另案偵辦。

檢調查出，101年間，超眾科技認列境外投資收益，由於淨利比去年同期大幅成長，屬於重大利多訊息，而會計師吳秋華涉嫌利用同年8月10日辦理超眾財報簽證機會，提前獲悉此消息，並洩漏給妻子廖麗櫻，廖則利用親友人頭帳戶，以1000萬元提早買進350多張超眾股票。

檢調發現，101年8月27日，超眾董事會通過認列境外投資收益，並向證交所公告，但廖麗櫻卻早在8月14日起，即陸續買進超眾股票套利；而後，超眾股票一路狂飆，由每股28元漲至130元，一年半後，廖於103年以3500萬元出脫持股，獲利2500萬，涉嫌內線交易。

庭訊時，吳、廖2人均否認涉及犯行，吳辯稱並未洩漏訊息給妻子，廖則辯稱是依據自己的投資判斷買股，與丈夫無關，不過檢方不採信，將2人起訴。

據指出，吳秋華是國內知名會計師，他在88年、42歲時接任安侯建業會計師事務所所長，是當年國內前五大事務所中最年輕的所長。