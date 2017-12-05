租套房當毒品轉售站 毒販等3人認栽

警訊後，將黃男等3人移送地檢署法辦（記者吳昇儒翻攝）

2017-12-05 11:50

〔記者吳昇儒／基隆報導〕21歲黃姓毒販靠賣毒品維生，2個多月前在基隆市中山區租了一處廉價套房，專門分裝轉售毒品。基隆市警三分局三個派出所前日聯手，持搜索票到黃男住處搜索，果然發現超過20公克的1、2級毒品，也意外發現，黃男套房旁的左右鄰居，竟是買毒常客，一併帶回偵辦。

基隆市警三分局暖暖派出所接獲情資顯示，租住在中山區的黃姓男子，租屋處經常有毒品人口出入，懷疑在進行毒品買賣行為，所長張錦堂便找來八堵、碇內派出所同仁協助偵辦。

警方前日晚間前往黃男租住處，但卻發現屋內傳出丟棄物品、慌張躲藏的聲音，立刻請鎖匠協助開門，進屋搜查，只看見黃男坐在床上，另外42歲彭男及47歲的趙姓女子則坐在一旁；桌上還放著毒品吸食器及分裝秤等物品，眼尖警員，則在屋外陽台發現被丟棄的毒品。

偵辦人員發現，黃男在租屋處門口裝有針孔攝影機，企圖躲避警方查緝，所以看到警員大批人馬包圍現場時，才會立刻將毒品丟掉，但被卡在遮雨棚上，難逃法網。而彭、趙二人則是毒品列管人口，就住在黃男隔壁。

警方起出安非他命19包（70.56公克）、海洛因1包（2.34公克）、分裝勺2支、一粒眠6顆、電子磅秤等贓、證物，訊後將黃男等人，依違反毒品危害防制條例罪嫌，移送基隆地檢署偵辦。

警方進入黃男的租屋處，桌上擺滿吸食器（記者吳昇儒翻攝）