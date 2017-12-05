倒車撞死女童二審判16年 女毒蟲哽咽喊「對不起」

2017-12-05 11:52

〔記者楊國文／台北報導〕女毒蟲丁易津去年駕車載遭通緝男子劉芊輝及陳姓友人，行經桃園一處夜市遭警攔查，竟在僅3.6公尺寬道路倒車逃逸撞死替媽媽收攤的7歲女童，一審重判丁女、劉男各16年、9年，高等法院庭訊時，丁女辯稱是因劉男說他是通緝犯，叫她趕快跑，才會倒車撞死女童，但劉男直指丁女說詞不實，高院認定兩人均有不確定的殺人故意，今均依共同殺害兒童罪的重罪，判丁女16年、裭奪公權7年，劉14年、褫奪公權5年。可上訴。

丁易津、劉男兩人今均被提訊聆判，宣判前，丁女哽咽，三度在媒體前鞠躬，並說「對不起」，宣判後，劉女一路啜泣，口中不斷重覆「對不起，我錯了」，未表示是否上訴，至於劉男，判決結果未表示意見。

檢方指控，去年4月28下午4時許，女毒蟲丁易津（23歲）無照駕車，搭載通緝犯劉芊輝（23歲）及陳姓男子，行經桃園夜市北埔路和中正路口時，遭桃園市警局保安大隊員警攔檢。

丁、劉擔心車上有剛買來的Ｋ他命，且劉男被通緝中，劉男不想被關，對丁女大叫「我是通緝犯，不要停車！」丁女慌張，重踩油門高速倒車逃逸。

當時7歲賴姓女童下課到夜市幫忙媽媽收攤掃地，丁女倒車時先撞毀攤架，再輾過女童頭部導致她當場死亡，賴母也遭波及受傷，丁女明知已經撞倒母女，卻仍加速逃離現場，隔天凌晨及5月12日，警方分別將丁、劉2人緝捕到案。檢方訊後，依殺人等罪起訴丁女、劉男。

今年4月，桃園地院以對兒童故意殺人罪重判丁女16年、褫奪公權7年，劉芊輝涉對兒童傷害致死罪判9年、褫奪公權4年。丁女兩人、檢方均不服判決，上訴高等法院。

高院審理時，丁女、劉男詞針鋒相對，上演卸責戲碼。丁女辯稱，因劉男說他被通緝中，指示她趕快跑，才會重踩油門倒車逃逸，她指當時只是單純的倒車逃逸行為，不認識，也不知道女童在場，而且女童個子小，根本看不到她，才會將她撞傷不治，頂多是過失致死犯行，絕非殺人。

劉男則駁斥丁女說詞不實，指丁女案發前已知道他是通緝犯，決定倒車逃逸的是丁女，他並未指示叫丁女趕快倒車逃逸。劉男並當庭聲請傳喚當時也有車內的陳姓友人，釐清他並未指示丁女重油門逃逸。