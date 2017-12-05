雲科大宿舍火災警報大響 百名學生身穿睡衣疏散

2017-12-05 11:59

〔即時新聞／綜合報導〕今日凌晨0時許，雲林科技大學9層樓高的研究生宿舍突然傳出火災警報，百名學生被教官疏散，不少人身穿睡衣，甚至短袖短褲披外套逃生。不過消防隊到場後，卻發現是虛驚一場。

據《TVBS》報導，現場有學生的頭上還裹著毛巾，似乎才剛盥洗完，不少人也都搞不清楚發生甚麼事。消防人員進入宿舍後，一一檢查天花板、變電箱、各個房間，都沒看到有火災狀況。

消防局公園分隊長林子博說，只有在3樓大廳疑似有燒焦的味道。雲科大教官則表示，宿舍不能煮東西，不知道是否有人違反規定，才會讓上百人疏散。