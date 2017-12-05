被控浮報紅外線感應照明設備 2里長不起訴

2017-12-05 11:30

〔記者謝君臨／台北報導〕台北市信義區前長春里里長許錦忠、雅祥里里長黃純風，被控浮報紅外線感應照明設備採購數量，涉嫌貪污，但台北地檢署經1年調查，今以罪嫌不足將許、黃不起訴，還2人清白，不過廠商閎麒科技公司負責人許銀都，則涉嫌用舊完工照請領8萬工程款，檢方依偽造文書緩起訴，須支付國庫8萬元處分金。

檢調追查，許錦忠、黃純風被控於99年至103年、100年至104年間，以各約20萬元的區政管理費，向閎麒科技採購每組約2000元的紅外線感應照明設備，但核銷單據上卻有40幾處有問題，有的地址不存在、有的重複申請，且每次都用「新增」而非「修繕」名義，甚至不同年度的驗收照片竟是同一張，引起檢調懷疑。

去年7月25日，檢調發動搜索、約談行動，並以嫌疑人身分約談許錦忠、黃純風，另約談2名里幹事、閎麒科技許銀都作證；庭訊時，許、黃均否認涉貪，沒有中飽私囊情事；2名里幹事則表示，對於細節不知情；許銀都則聲稱，有到指定地點安裝，且安裝的紅外線感應照明設備都是新的。

檢察官經1年多調查後，查出許銀都涉嫌以舊年度安裝照片，混充新年度安裝照片核銷，請領8萬元工程款，使公務員登載不實，涉犯偽造文書罪；檢方考量工程確有完工，許因便宜行事才拿舊照片混充，給予緩起訴處分，命許須支付8萬元處分金給國庫；至於許錦忠、黃純風則因罪嫌不足，獲不起訴。