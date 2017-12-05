辦門號送手機爆陷井 夫妻檔詐騙身障同事、轉賣手機

2017-12-05 11:26

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣王姓與陳姓夫妻檔，明知陳姓與龍姓公司均為身心障礙者，竟合夥將程、龍2人，騙去電信行辦8個手機門號，詐稱「名字簽一簽就可以拿錢」，再透過電信業者「辦門號預繳半年通訊費送手機的方案」，將送的5支手機，拿了4支去轉賣，獲利1萬3500元，全案檢方偵結，依詐欺罪嫌將夫妻檔起訴。

起訴書指出，27歲王姓男子與23歲陳姓女子為夫妻，陳明知公司同事程女與龍男分別有輕度身心障礙及智能障礙，表達能力不佳，竟於今年1月，合夥騙程、龍2人到台北市的「中華電訊行動館」辦手機門號，夫妻檔詐稱「名字簽一簽就可以拿錢」，程、龍2人信以為真，因此辦了8個手機門號。

由於適逢電信業者推出「辦門號預繳半年通訊費送手機的方案」等優惠，程、龍2人辦的8個門號，可獲得5支手機，王姓男子竟拿走了其中4支去轉賣，獲利1萬3500元，拿到款項後，王男再載著程、龍2人分別回到宜蘭，並交給程女1000元及龍男4000塘塞之前的承諾，不過，事後還是以不知名的理由將龍男的4000元回收。

由於程、龍2人申辦手機門後，6個月綁約期到後須繳交每個月最低電信資費，程母因此發現女兒名下多出3個手機門號，覺得有異報警，全案因次曝了光；但於偵查中夫妻檔否認犯罪，辯稱不知道程、龍2人領有身心障礙手冊，表達能力不佳，對於詐騙的過程也交代不清。

檢方依據被害人的指述，電信業者手機門號申請資料，及協助轉賣手機的劉姓男子的證詞，認為夫妻檔涉及詐欺罪嫌，依法起訴。

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