中市傳風紀醜聞 教育局主任林宜宏索賄起訴

2017-12-05 11:30

〔記者楊政郡／台中報導〕台中市政府傳出教育局風紀醜聞，教育局學生事務主任林宜宏（53歲，在押），辦理高中職主任教官遴選、遷調業務，直接向各級軍職有晉升資格候選人開口索賄，今年初教他們「送茶葉禮盒，20萬元放下面」、「送6顆蘋果禮盒，20萬元放下面」，查出向10名教官開口，有1人依約送20萬元，1人送5萬元，1人僅送茶葉禮盒沒放現金，其餘都拒絕行賄，台中地檢署依貪汙罪起訴，行賄的3人另案偵辦。

起訴書指出，軍訓教官晉升校級各階職務推薦要點，從106年1月1日起監督權改為由台中市政府教育局來推薦，工作就落在教育局學生事務室主任林宜宏身上，而林宜宏抓住機會索賄，106年初某日在主任辦公室單獨約見傅姓教官，對傅某說「能不能把握這次機會、上面有提到，需要一些學務經費」、「還聽不懂？OK，主任喜歡喝高山茶，至於選舉經費，自己慢慢想一想」，但事後復傳LINE表示拒絕。事後傅某被他列為放棄推薦名單。

之後找張姓教官也是單獨在主任室會面，對張說「你積分還差一點，要升少校需我推薦，要送主任也OK，我比較喜歡喝高山茶，」，「另外有筆經費希望你能贊助」，胸口比「2」字，張詢問是2萬元嗎！林回答「是20萬元，升少校價碼值得花，就放在水果禮盒，20萬元放在下面」。不過2天後張表示拒絕，事後也被列入放棄推薦名單。

林主任都是一一單獨會見有晉升資格的教官，一一索賄，就有黃姓教官依約行賄20萬元（事件曝光後有退款）及水果與茶葉禮盒，吳姓教官依約行賄5萬元及水果禮盒（事件曝光後有退款），還有魏姓教官也被索賄，但她僅送茶葉禮盒（未查扣），裡面沒放現金，這3人均被列入推薦名單中。