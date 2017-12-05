女子衣衫不整遭丟包街頭 媽媽還原真相...

台中日新大戲院在4日凌晨，一名衣衫不整、滿身是血的妙齡女子被一輛休旅車丟包在戲院前，車上隨行的男子還稱沒有要報警和不認識她，就開車離開。（圖擷取自爆料公社）

2017-12-05 13:24

〔即時新聞／綜合報導〕台中日新大戲院4日凌晨時，1名衣衫不整、滿身是血的妙齡女子，被一輛休旅車丟包在戲院前，車上隨行的男子沒有要報警，同時聲稱不認識她，就開車離開。警方今表示，女子清醒後，女子母親已打電話向警方致謝，也說女兒只是和「朋友的朋友」聚餐後喝醉。

《爆料公社》引述匿名網友表示，少女意識模糊、衣衫不整、全身抓痕，地面上全是血漬。目擊者指出，少女遭一輛休旅車丟包在台中日新大戲院前，隨行的1名男子在上完廁所後，就開車離開，沒有打算報警，且稱不認識該女子。

爆料網友還說，「如果是朋友邀約，我相信衣服不會被扒光、全身傷痕，還流血被丟包在電影院門口吧！」

綜合媒體報導，台中警察局大誠分駐所副所長陳清國指出，這名女子年約24歲，警方到場發現她衣衫不整、身上有多處擦傷，推測應該是女子喝醉酒，且車輛底盤又高，下車時摔傷所導致。

員警到場後，先找衣物給該女子蓋上，並且通報救護車送醫。該女子的母親打電話給警方致謝，表示女兒說她參加「朋友的朋友」的聚會，由於喝得太醉，才會發生此事件，目前女子沒有提告的意願。警方仍將調閱監視器，約談車主釐清案情。

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