小心拿到的人民幣是偽鈔 檳榔攤、臨時工都中招

2017-12-05 09:54

〔記者劉慶侯／台北報導〕賣檳榔的卓姓婦人，拿朋友償還她債款的69張百元人民幣，高高興興跑到銀行去兌換，結果居然是偽鈔；拆房子清除垃圾的張姓男子，拾撿到6張百元人民幣，以為是天上掉下來的禮物，到銀行兌換新台幣，結果也是偽鈔，兩人最後都被警方依法送辦。

保七總隊表示，警方近3個月已查獲4件類似案件，如果民眾無法確認自己拿到的外幣是否真偽，千萬不能拿去銀行說要「換錢、存錢」，應該告訴行員「請求鑑定」，才不會誤觸法律規定。

保七第一大隊斗六警勤室主管吳志郎11月28日下午3時許，在銀行營業廳擔服勤務時，接獲行員通知，有名45歲卓姓婦人持69張百元人民幣至銀行兌換，疑似偽鈔，隨即上前關心了解。

保七員警與行員察覺，這69張百元人民幣表面都十分平滑，另以驗鈔專用放大鏡檢視這些人民幣的色澤、防偽設計及質感，與真鈔差異頗大。

卓婦表示，朋友在她之前開檳榔攤的時候向她借了錢，爾後用人民幣來還債，她想說現在人民幣都通用，只要是錢就可以，但沒想到竟然都是假的，完全傻眼，不知該如何是好。

另相同情形， 11月30日下午1時許，南投一名43歲張姓男子，持6張百元人民幣至銀行兌換，保七第一大隊南投警勤室主管陳龍發與行員查證詢問下，張男才表示，這是他在拆房子清除垃圾時撿到的，以為是真鈔，沒想到竟然都是假的。

警方初步鑑定，這69張及6張百元人民幣涉嫌偽造，由銀行依據中央銀行『偽造變造外國幣券處理辦法』，將這一批偽造的紙鈔填具『偽（變）造外國幣券截留單』，加蓋『偽（變）造作廢』章後，全案由警方移請轄區派出所，依「偽造有價證券」規定依法辦理。

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