不告而取 婦女還沒改善家運先觸法

金寧分駐所長余宏智檢視查獲的失竊神像。（記者吳正庭攝）

2017-12-04 23:29

〔記者吳正庭／金門報導〕請回廟內神佛是否可改善家運不得而知，但若不告而「請」，肯定會吃上官司，金門縣警局金城分局金寧分駐所今天宣布破獲轄區鎮南宮神像竊案，何姓嫌犯供稱，因家運不濟才出此下策，全案依竊盜罪移送金門地檢署偵辦。

金城分局金寧分駐所指出，神佛文化是金門重要民俗信仰之一，因此當日前后沙村鎮南宮廟宇內神像遭竊，分局長李智源指派金寧所與偵查隊成立專案小組，要求最短時間破案。

警方專案小組根據鎮南宮主委提供的線索，調閱多處路口監視畫面研判，發現何姓婦人涉有重嫌，埋伏多時後，果然在其住所外攔查到何女及作案用車輛，並於行李廂內起出失竊神像如天上聖母與千里眼、順風耳、大聖爺、王爺印、令旗、陶製雙獅、精緻鼓鈸、兩府王爺匾額、神兵利劍等法器，猶如1座小型「廟宇文化館」。

何女警詢時供稱，曾聽說請回廟內神佛可改善家運，又剛好碰上家運不濟才會出此下策，事後頗具悔意。警方仍將全案依竊盜罪移送金門地檢署偵辦。

金寧分駐所長余宏智表示，起出之神像、法器分屬多間廟宇，除后沙、官裡及后湖村已有宮廟前來認領外，希望疑似遭竊之廟宇前來協助指認。