罕見通姦案例 正宮逼老公交出證物賜死小三

2017-12-05 00:03

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕新竹傳出一起罕見的通姦案例，妻子逮到先生與小三的曖昧火辣簡訊，揚言提告二人，先生選擇求饒，小三卻死不認姦情，結果先生在妻子的壓力下，自行製作「回憶錄」（又稱之為通姦整理表），還蒐集指證妊娠紋、避孕器等證據，甚至連沾有經血的毛巾都拿出作證為呈堂證物，由於妻子等於是幫檢察官蒐集證物相當充分，因此檢方依通姦罪起訴小三，正宮大獲全勝。

黃姓男子妻子指控，楊女明知先生是有婦之夫，卻戀姦情熱，多次在各摩鐵與住處發生性行為，日前她從先生手機內發覺有與楊女曖昧的LINE通話紀錄及通話錄音，經逼問先生後，由於證據確鑿，先生於是坦承姦情，但向老婆求饒，希望還是能夠維繫婚姻。

黃妻第一時間向小三楊女興師問罪，但楊女心想，LINE的通話紀錄頂多只能算是二人有曖昧，又不能當作通姦證據，因此死不承認，氣得黃妻哇哇大叫，痛罵姦夫淫婦。

黃妻考慮之後，決定不告老公，但絕對無法饒過那個狐狸精，因此向老公開出一個條件，就是要求先生必須提出與楊女通姦的確切證據，否則不會放過老公，如果不拿出證據，到時候保證2人一起告。

黃男為此開始寫悔過書與「回憶錄」（黃男稱之為通姦整理表），細數與楊女交往的將近1年期間，楊女非但知道他已婚的前提下，而且連每次發生性行為的時間與地點，黃男都以表列化方式，交代得清清楚楚。此外，黃男還作證說，他知道楊女身上的妊娠紋位置，甚至連她裝避孕器也都曉得。

不但如此，2人最後一次發生關係時，楊女突然月事來潮，2人為此大費周章，用毛巾一直擦床上的經血，而黃男居然還將該毛巾保存著，被妻子逮獲俯首認罪後，正好將這條沾有經血的毛巾當作呈堂證物。新竹檢方認為這些證據足以證明楊女的通姦行為，全案提起公訴。