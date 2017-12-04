中國情侶耍浪漫？海上搖擺6小時偷渡金門找工作

2017-12-04 22:29

〔記者吳正庭／金門報導〕如入無人之境？一對中國情侶異想天開到金門找工作，竟選在夜黑風高的晚上，耍浪漫划了6小時橡皮艇「搶灘」古寧頭，結果橡皮艇卡在蚵田，不得不涉水狼狽上岸，好不容易到了便利商店買早餐準備享用之際，被岸巡等單位逮捕、以「偷渡」送辦，昨天由地檢署聲押獲准。

金門岸巡總隊北山據點守望哨，昨天（3日）上午8時許發現有蚵民拖著一艘無動力橡皮艇上岸，上前一問才知道橡皮艇原來卡在蚵田裡，當下研判有人「偷渡」，展開追緝。

岸巡等單位兵騎四出，靠著監視器，沿著兩嫌上岸路線一路追查，上午近11時在金城鎮一家連鎖便利商店前，攔截到這對膝蓋以下還有蚵田泥沙的中國情侶，當時兩人正買了御飯團準備充饑，忽然被幹員盤查，倒也十分配合，坦承是偷渡上岸。

金門岸巡總隊參謀主任王榮忠說，這對情侶陳男（30歲、四川省人）、莫女（20歲、雲南省人）， 原來說是要到金門玩，但小三通手續便利，偷渡來觀光旅遊的說法不被採信，陳男才坦承是來「謀生」。

陳男供稱，在中國工作不順利，兩人交往又不得家人支持，想到新的環境重新開始，聽說金門環境不錯，但根本沒錢跟旅行團到金門，才冒險一試。

兩人花了人民幣300元（約台幣1350元）購買橡皮艇，昨天淩晨0時許從廈門大嶝島下海，大概划了約6小時，才在金門古寧頭北山上岸，當時橡皮艇卡在岸際蚵田，兩人從泥濘的蚵田爬上岸。

這對「苦命鴛鴦」上岸時，剛巧遇到金門正在古寧頭附近舉辦「村跑」，當時也有不少來自中國的跑者，兩人找到一家便利商店，正準備飽餐一頓就被查獲，身上僅有人民幣1300元和台幣700元。

岸巡幹員私下表示，其實兩人只要辦好證件，循小三通正常管道入境，買橡皮艇的錢差不多可以買2人船票，也不會觸法；兩人被依違反入出國及移民法移送金門地檢署後聲押獲准，將擇期送台灣再等候遣返中國。